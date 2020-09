RAI - Man City-Napoli, ancora stallo per Koulibaly: il PSG irrompe chiamando ADL pareggiando l'offerta degli inglesi, le ultime

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ramadani è a Londra, ha avuto colloqui telefonici con De Laurentiis per Koulibaly. La prossima settimana potrà essere importante, ci avviciniamo al countdown alla cessione. Kalidou non sarà più un calciatore del Napoli. L'agente del calciatore ha l'accordo con il City per 12 milioni netti per 5 anni rd in più il Napoli gli riconosce un paio di milioni per bonus d'addio previsto dal contratto. Gli inglesi sono fermi a 60-65 milioni più bonus. Negli ultimi giorni Leonardo ha chiamato con De Laurentiis per il ragazzo che però preferisce la Premier. I francesi garantirebbero a Koulibaly a pareggiare l'ingaggio del City che resta ancora in vantaggio ma si resta sul chi va là"