Il Napoli cerca rinforzi per accontentare Antonio Conte e completare l'organico in vista della stagione che sta per cominciare. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla Rai.

Lukaku si avvicina ma mancano ancora i contratti

Secondo quanto riferisce il Tgr Campania, ci sono passi avanti del Napoli per Gilmour. Il Chelsea abbassa le pretese per Lukaku - Manna tornerà da Londra senza i contratti dei nuovi acquisti in tasca, ma con più fiducia per la chiusura degli affari. A Verona gioca Raspadori.