RAI - Juan Jesus e il Napoli vogliono proseguire insieme, c'è un solo problema

Calciomercato - Futuro ancora in azzurro per Juan Jesus in scadenza di contratto? Della situazione ne ha parlato Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Calciomercato Napoli, Juan Jesus rinnova?

Ecco quanto riferito: “Riguardo Juan Jesus, il Napoli ha espresso al procuratore Calenda l'intenzione di voler proseguire insieme al giocatore. La società ha fatto capire che vorrebbe rinnovare di un anno il contratto al calciatore, con un'opzione per la stagione successiva. Calenda vorrebbe invece un biennale secco, poiché hanno diverse offerte. C'è volontà da parte del brasiliano di restare in Campania, come anche della società azzurra, la quale vorrebbe soddisfare le richieste del giocatore".