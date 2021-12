RAI - Insigne vorrebbe giocare ancora in Europa e non in MLS: offerte da Atletico Madrid e Newcastle. Anche due italiane si sono fatte avanti, le cifre

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? Ciro Venerato, ai microfoni di TG Sport della Rai, ha fatto un punto della situazione sul capitano del Napoli:

"Insigne ed il Napoli distanti anni luce. A dividerli, sono 11 milioni di motivi. Il Toronto ha deciso di investire cifre blu per Lorenzo il quale è pronto a dire addio alla sua squadra del cuore dopo due lustri. Il 22 dicembre scorso, i canadesi hanno recapitato via mail l'offerta ufficiale all'agente Pisacane: contratto di 5 anni, a partire dal 1 luglio 2022, da 11 milioni più 4 di bonus a stagione. Senza contare poi i tanti benefit con viaggi per l'Italia per il ragazzo e l'intera famiglia. Un'offerta che in teoria non si dovrebbe rifiutare. Insigne però vorrebbe giocare ancora in Europa, l'Atletico Madrid è pronto ad offrirgli 5,5 milioni mentre il Newcastle 7. Più distanti Inter e Roma ferme a 4"