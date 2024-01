Rai - Il Napoli ha incassato tre no per il centrale difensivo. Per Samardzic manca accordo sulle commisioni

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Domenica Sportiva:

"Il Tottenham è in pole per Dragusin. L'agente del calciatore ha confermato a ADL che l'offerta degli inglesi è reale ed è di 27 milioni. Il Napoli è fermo a 20+5. Ho conferme dal Napoli: sono stati chiesti all'Arsenal sia Kiwior che Tomiyasu ma per entrambi c'è stato il secco no degli inglesi. No di Cairo per Buongiorno. Per Samardzic servono un paio di giorni, bisogna trovare la quadra sulle commissioni da dare al papà-agente"