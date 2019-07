RAI - Il Napoli chiede James in prestito gratuito, ADL disposto ad uno sforzo che potrebbe non bastare. Contatto Giuntoli-Mendes

Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Restano le problematiche economiche tra Napoli e Real Madrid che vende solo a titolo definitivo. L’Atletico ha offerto 42 milioni tramite Jorge Mendes ma non ha ancora formulato una offerta ufficiale perché deve prima vendere uno tra Correa e Vitolo. Giuntoli ha saputo da Mendes che aspetterà il Napoli ma non all’infinito. Gli azzurri confermano il prestito con diritto di riscatto ma De Laurentiis apre a far salire il riscatto a 35-36 milioni invece che a 30. Il prestito il Napoli lo chiede gratuito”.