RAI - Gaetano-Granada, c'è anche il Cagliari: braccio di ferro, il Napoli lo cede solo in un modo

Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano potrebbe lasciare Napoli nelle ultime ore di calciomercato. Domani alle 20:00 infatti ci sarà il termine della sessione invernale del mercato, e potrebbe esserci un addio last minute per il centrocampista azzurro.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, non c'è solo il Granada sulle tracce di Gaetano. E' in atto infatti un vero e proprio braccio di ferro col Cagliari, con Ranieri che vorrebbe il giocatore. Il Napoli ha deciso però di cedere il giocatore solo in prestito secco, senza concedere alcun obbligo o diritto di riscatto.