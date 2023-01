RAI - Futuro Spalletti, ADL eserciterà l'opzione del contratto. Sale lo stipendio del mister

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando anche del futuro di Luciano Spalletti.Â

“Il Napoli eserciterà sicuramente l'opzione unilaterale del contratto del tecnico, il quale resterà sulla panchina azzurra per un'altra stagione. Esercitata l'opzione, non escludo che Spalletti e De Laurentiis possano sedersi nuovamente a tavolino e decidere di allungare il contratto. Comunque alcuni bonus importanti faranno lievitare lo stipendio di Luciano. Il Napoli per un altro anno si è garantito Spalletti, l'opzione comunque può essere esercitata il 3 giugno. Fatta l'operazione tecnica, sono convinto che De Laurentiis e Spalletti si siederanno a tavolino per allungare il contratto".