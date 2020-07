RAI - Dzeko l'alternativa a Milik per la Juve: il Napoli spara alto, la richiesta

Calcio mercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini ha raccontato le ultime sull'affare Milik-Juventus via Twitter con queste parole:

"Il nome è quello di Dzeko. Anche per cautelarsi nel caso l’obiettivo Milik per varie ragioni (il Napoli ha alzato il prezzo a 50 mln) non dovesse arrivare. Sono però “cose” di luglio ma da qui al 5/10 lo scenario può cambiare ancora,con altri nomi".