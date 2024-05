RAI - Conte-Napoli, da qualche ora sono arrivate le bozze contrattuali a Grassani: si discute su alcuni aspetti

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato a Goal Show in onda su Tele Capri, di Antonio Conte:

"Da qualche ora sono arrivate le prime bozze contrattuali all'avvocato Grassani. Non sono arrivate ieri, Grassani era in Veneto e rientrava da un torneo di tennis. Grassani è l'avvocato del Napoli che vaglia e comunica a Chiavelli eventuali incogruenze e poi dialogare con gli avvocati di Conte. Quando partono le mail, poi si arriva alla definizione. Non serviranno 10 giorni, De Laurentiis si è buttato avanti. Dopo che Gasperini ha deciso di restare a Bergamo, De Laurentiis, che conosceva le volontà di Conte dal 24 aprile, ha deciso di affondare il colpo. Ci siamo sulla cifra e durata del contratto ma si discute su altri aspetti ma non sulle clausole. Conte non costa tantissimo, 6,5 è stato l'ultimo ingaggio. Oriali potrebbe rientrare nel suo staff, lo chiede come Team Manager. Il Napoli ha pochissimi dirigenti, negli altri club ce ne sono tanti di più".