Calciomercato SSC Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, parla al TG Sport delle ultime mosse di mercato del Napoli:

"Non arriveranno svincolati in corso d'opera, neppure un esterno destro. L'idea Candreva proposta dal suo entourage non ha attecchito. Grande stima per l'ex granata che Conte ha avuto in nazionale ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra"