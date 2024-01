Rai - Buongiorno-Napoli, contatto con l'agente ma non col Torino! La priorità è Dragusin: la situazione

Ultime notizie calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato al TG Sport della Rai:

"Giorni decisivi per l'ingaggio di Samardzic. Va trovata la quadra col club e papà-agente, ma trapela ottimismo. Sul difensore centrale spunta l'idea Buongiorno. Il Napoli ha contattato l'agente, ma non ancora Cairo e Vagnati. Il club azzurro, prima di fare un'offerta ufficiale, attende novità dal Genoa per Dragusin. Il giocatore è molto attratto dalla Premier League e dal progetto illustrato dal Tottenham. Il dubbio sul destino di Mazzarri pesa sulle scelte dell'ex Juventus. Seguito, ma ritenuto acerbo, invece Vitik dello Sparta Praga, che resta nei radar più per giugno. A centrocampo pressing per Soumaré del Siviglia. Ma in lista vi sono anche altri mediani".