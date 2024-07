Alessandro Buongiorno vicino al Napoli. Secondo Ciro Venerato ai microfoni di Rai Due, il difensore del Torino ha già l'accordo con il club azzurro ma manca l'intesa con il Torino.

Buongiorno si avvicina al Napoli

L'ultima offerta del Napoli è di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ancora non basta per Urbano Cairo, che ne cheide qualche altro in più alla parte variabile.