Rai annuncia - Rinnovo Kvaratskhelia con clausola: dirà addio al Napoli solo nel 2025, la strategia di ADL

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato a Rai Sport al termine di Napoli-Juventus 2-1, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il rinnovo di Kvaratskhelia è ancora in alto mare. Il georgiano ha visto l'adeguamento dal Napoli solo auspicato. Ma non lascerà il Napoli: a fine stagione De Laurentiis proporrà un mega-ingaggio al suo agente, rinviando la cessione al 2025, magari inserendo anche con lui una clausola rescissoria. Dopo l'addio di Osimhen, sebbene il georgiano sia seguito da Liverpool, Barça, Chelsea e PSG, il presidente del Napoli non può privarsi anche di Kvara nella prossima estate".