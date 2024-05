RAI annuncia - Il Napoli di Conte senza Buongiorno e Lukaku: il motivo del 'no' a questi due nomi

Calciomercato SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti sul mercato che farà De Laurentiis con Antonio Conte in panchina, le ultime da Ciro Venerato al TGR della Rai:

"Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi. La sua prima Juve fu costruita con gli scarti dei grandi club o con giocatori non ancora affermati. Conte crede moltissimo nell'attuale rosa: va solo ricostruita mentalmente. Le conferme dei vari Kvara, Lobokta, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rrahmani, Raspadori, Olivera ecc molto gradite a Conte che farà a meno solo di Osimhen. Meno certezze per gli arrivi. Sembrano perdere quota le candidature di Buongiorno (Cairo non accetta Ostigard e chiede solo contanti: troppi per il Napoli) e Lukaku (ci sono attaccanti più giovani e forse meno costosi)".