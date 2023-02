RAI annuncia - Dopo Lobotka e Rrahmani arriva un altro rinnovo per il Napoli: l'accordo

Calciomercato Napoli - Arriva un altro importante rinnovo per la SSC Napoli, che sembra essere vicina ad un triplo accordo: dopo infatti i rinnovi di Rrahmani e Lobotka solo da annunciare ufficialmente, la trattativa è in stato avanzato anche per il futuro di Juan Jesus in azzurro.

Rinnovo Juan Jesus: le ultime notizie di mercato

Con il rinnovo, Juan Jesus di fatto chiuderebbe la carriera al Napoli. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della Rai:

Rinnovo di Lobotka e Rrahmani?

"Sono operazioni già definite, resta l’incognita dell’annuncio. Sia procuratori che giocatori, però, sono tranquilli a tal riguardo. Anche Juan Jesus è vicino al rinnovo, il ragazzo è ben voluto dal tecnico ed ha saputo dimostrare il suo valore. Bisognerà soltanto accordarsi sulla formula: la società vuole un annuale mentre il ragazzo chiede un biennale. Credo, tuttavia, che l’avventura continuerà".