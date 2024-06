Calciomercato Napoli, si chiude per Rafa Marin e arrivano conferme autorevoli anche dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

“Napoli e Real Madrid sono in contatto diretto oggi per siglare la trattativa per Rafa Marin a titolo definitivo, quasi conclusa.

Marin ha già concordato i termini, il Real Madrid avrà una clausola di riacquisto per Marin con dettagli in fase di chiarimento. Si aspetta solo il via libera finale”.