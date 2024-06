Rafa Marin-Napoli in chiusura, ma possibile novità sulla formula dell'operazione

Calciomercato Napoli, pronto il primo acquisto di questa sessione estiva: si tratta di Rafa Marin ormai vicinissimo all’azzurro.

Calciomercato Napoli, Rafa Marin vicinissimo

Come conferma anche Il Mattino oggi in edicola, la trattativa è ben avviata per un quinquennale all’unger 21 per il quale il Real Madrid vorrebbe inserire un contro-riscatto per avere comunque il controllo della situazione malgrado i 7-8 milioni che andrebbe ad incassare.

Dettagli non di poco conto considerando che invece Giovanni Manna ha puntato forte sul giocatore, ma in ogni caso il calciatore approderà comunque in azzurro. In un modo o nell'altro. L'affare è vicinissimo.