Radio Punto Nuovo - In stand-by il rinnovo di Osimhen, l'entourage attende l'affondo del PSG

Calciomercato Napoli - Le parole di Aurelio De Laurentiis sono state a dir poco chiare, ma il futuro di Victor Osimhen è ancora lontanissimo dall'essere scritto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il rinnovo tra il nigeriano ed il Napoli non decolla e al momento resta in stato di stand-by. Anzi, fonti molto vicine al Paris Saint-Germain assicurano: l'entourage attende l'affondo del club francese, a sua volta irretito dalle parole quasi di sfida di De Laurentiis e pronto a soddisfare quasi per intero le richieste azzurre in caso di cessione di Mbappé.

Una vera trattativa, tuttavia, non è ancora sbocciata. Sono giorni e saranno settimane di schermaglie importanti, in attesa di capire se esploderà un tira e molla tra le due società e chi rappresenta l'ex Lille. L'unica cosa certa, al momento, è la volontà del PSG: inseguire Osimhen come principale rinforzo in attacco.