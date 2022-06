Radio Marte - Lozano in uscita: se arriva l'offerta il Napoli lo vende subito! Elmas insoddisfatto del minutaggio con Spalletti

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il conduttore e giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma.

“Chiarezza. Sì spero si faccia chiarezza quanto prima sul futuro di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens: che siano notizie positive o negative, che restino o meno, lo si deve sapere a breve.

Eljif Elmas? Sentendo il suo agente, il ragazzo non sarebbe soddisfatto del minutaggio avuto con mister Spalletti. Se il Napoli riceve un’offerta poi per Hirving Lozano, lo vende immediatamente: il messicano è in uscita”