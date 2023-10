Radio Marte - Conte ha detto no, fiducia a tempo per Garcia. De Laurentiis atteso a Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Arrivano ulteriori novità in merito al futuro della panchina del Napoli, con Antonio Conte che ha rifiutato la propotsa del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. La redazione di Radio Marte riporta alcuni dettagli in merito:

"Nessun ribaltone in panchina. Antonio Conte ha detto no, i contatti con il Napoli non sono decollati e l'ex allenatore del Tottenham ha preferito aspettare altre opportunità. Il club azzurro, al momento, non ha un'alternativa e confermerà Garcia che proverà a risollevare la squadra contro Verona, Union Berlino e Milan. Il presidente De Laurentiis è atteso a Castel Volturno e potrebbe seguire da vicino il lavoro del gruppo fino al match contro l'Hellas del 21 ottobre".