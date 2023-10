Radio Marte - Contatto Giuntoli-agente Zielinski, il polacco ha una priorità: tutti i dettagli

Il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski nel mirino della Juventus? Alla redazione di Radio Marte risulta che c'è stato un contatto tra il ds della Juventus Cristiano Giuntoli e l'agente di Zielinski Bartolomej Bolek, perchè il centrocampista nel giugno del 2024 si svincola e la Juventus ha bisogno di colpi a centrocampo.

Zielinski-Juventus, contatto con Giuntoli

Secondo quanto raccolto da Radio Marte, il calciatore non vuole andare alla Juventus e vorrebbe chiudere la carriera a Napoli. Il polacco non ha intenzione per ora di prendere in considerazione l'ipotesi di andare alla Juventus, sperando sempre di rinnovare il contratto e di restare a vita in maglia azzurra.

Ci sono già stati colloqui per il nuovo accordo con la dirigenza azzurra, ma ci sono da sistemare alcuni dettagli tra cui quelli relativi alle commissioni per gli agenti.