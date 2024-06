Radio Kiss Kiss - Vicinissimo il primo acquisto del Napoli! Natan verso il Verona

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"E’ vicinissima la chiusura di Rafa Marin, da monitorare la giornata di oggi. Siamo ai dettagli col il Real Madrid. Il Napoli vuole il diritto di riscatto, il Real vuole inserire il diritto di recompra. Dovesse arrivare il centrale spagnolo, Natan sarebbe in uscita verso Verona.

Mi mantengo più prudente su Buongiorno, perché la richiesta del Torino è altissima: supera i 40 milioni di euro più bonus. I granata non vogliono inserire contropartite. Il Napoli ha sondato per capire se potesse interessare Ostigard, ma il club di Cairo non accetta contropartite. La difesa è la priorità assoluta".