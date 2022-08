Calciomercato Napoli - Cholito Simeone al Napoli a rischio? Negli ultimi giorni è rimbalzata una voce dalla Germania che vorrebbe il Borussia Dortmund sulle tracce della punta del verona dopo i problemi di salute di Haller. Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, l'affare tra il Cholito ed il club di Aurelio De Laurentiis non è in discussione. Non c'è stato alcun ripensamento o altro. Tutto si concretizzerà appena Andrea Petagna verrà ceduto al Monza.