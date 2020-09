"Quest’anno voglio un Napoli osimheniano". Tuttosport su ADL: l'aggettivo dà il senso di quanta attesa ci sia intorno al calciatore più costoso nella storia del club

Calciomercato Napoli - Calendario della prossima Serie A per il Napoli? Un ruolino di marcia senza periodi bollenti, come racconta Tuttosport:

“Parma e Juventus in trasferta, Genoa e Atalanta in casa, saranno le prime 4 sfide degli azzurri in un campionato che, per il presidente De Laurentiis, il Napoli dovrà giocare senza aver paura di nessuno:

«Per il Napoli il calendario mi sembra positivo. Quest’anno voglio un Napoli osimheniano»

L’aggettivo utilizzato dal patron dà anche il senso di quanta attesa ci sia intorno al calciatore più costoso nella storia del Napoli, arrivato come primo colpo di un mercato che ancora non è entrato nel vivo”