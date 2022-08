Calciomercato Napoli - Andrea Petagna è destinato ad andare al Monza, anche se la trattativa è lunga e non è ancora stata definita. Intanto, sondaggio del Torino per l'attaccante azzurro.

A proposito di Petagna-Monza, un tifoso ha beccato nel weekend scorso in costiera amalfitana, l'ad del MonzaAdriano Galliani. Impossibile non porgli la domanda, glissata dall'ex Milan:

"Quanto è vicino Petagna al Monza? No, no, non lo prendiamo".