Qualche spiffero dal Fenerbahce e dall’Arabia Saudita ma la volontà di Lozano è chiara

Notizie Calcio Napoli - Hirving Lozano sembra sempre più lontano da Napoli soprattutto dopo le parole di De Laurentiis. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce le possibili destinazioni del messicano che ha le idee chiare sul suo futuro.

Lozano è uno dei giocatori più pagati dell’organico in scadenza nel 2024. Il patron del Napoli ne ha parlato ad Espn: «Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove». Le condizioni per rinnovare l’intesa porterebbero sempre ad uno stipendio al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro che percepisce con il contratto attuale. Per il Chucky è arrivato qualche spiffero dal Fenerbahce e dall’Arabia Saudita ma Lozano sembra voler rimanere in uno dei cinque principali campionati europei.