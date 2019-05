Quagliarella-Napoli è un affare che avrebbe una certa nota romantica. Aurelio De Laurentiis ha confermato questa suggestione e a quanto pare resta viva, anche se finora non c'è stato ancora nessun contatto nè tra i due club nè con il calciatore. Una situazione da monitorare, come specifica l'edizione odierna del Mattino, per il gradimento mostrato da De Laurentiis all'operazione e perché il Napoli è alla ricerca di un attaccante che aumenti il potenziale offensivo.