"Proviamoci", clamorosa beffa a gennaio? Per Sarri ora è il 1° nome in lista

Calciomercato Serie A, la Lazio ha urgentemente bisogno di rinforzi in questa sessione invernale e lo ha dimostrato anche Lazio-Napoli 0-2 con una disparità impressionante tra le due parti.

Calciomercato Lazio, la nuova richiesta di Sarri per gennaio

Considerando poi il mercato bloccato in estate e cessioni pronte come quella del Taty Castellanos, il club di Claudio Lotito dovrà necessariamente tornare sul mercato in questo mese e sembra che Maurizio Sarri abbia fatto anche una richiesta ben precisa per iniziare a tamponare la difficoltà di gennaio.

Secondo quanto rivela TMW, infatti, Sarri avrebbe esplicitamente fatto il nome di Giacomo Raspadori per una possibile clamorosa beffa ai cugini della Roma che stanno trattando ormai da settimane per l’ex Sassuolo.

Allo stato attuale, i giallorossi hanno raggiunto un’intesa con l’Atlético Madrid per un prestito oneroso da 2 milioni di euro più obbligo a 19 e attendono che sia lo stesso Raspadori a dare l’ok definitivo. L'ex Napoli ci sta pensando su.

La novità, però, è appunto che la Lazio sta provando a infilarsi in questa zona grigia per un colpo di scena con scippo stracittadino. Senza dimenticare che, sembrerebbe, anche la SSC Napoli ci starebbe facendo un pensierino.

I soldi non mancherebbero con la vendita di Castellanos e a Jack verrebbe garantito un posto fisso in attacco dove potrebbe ritrovare anche Lorenzo Insigne attualmente svincolato ma prossimo a firmare coi laziali.