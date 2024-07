Proteste a Bari: "Ormai siamo la succursale del Napoli"

A Bari non è stata affatto presa bene la notizia di un probabile approdo nel club pugliese dei giovani Lorenzo Sgarbi (classe 2001) e Nosa Edward Obaretin (classe 2003). Entrambi di proprietà della SSC Napoli, dopo una stagione in prestito rispettivamente all'Avellino e al Trento, adesso potrebbero finire in prestito alla SSC Bari d Luigi De Laurentiis.

Ultime notizie. Com'è noto però, la tifoseria barese non è affatto soddisfatta dell'andamento del club e l'arrivo di due calciatori dal Napoli è stato percepito come l'ennesima dimostrazione che Bari è "la succursale del Napoli", come si sente dire spesso da quelle parti.