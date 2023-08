Pronto il rinnovo di Zielinski, il Napoli premia la sua fedeltà: alzato lo stipendio

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski in azzurro, siamo alle battute finali per il rinnovo contrattuale. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, siamo precisamente alla traduzione del contratto che legherà il polacco per ancora diversi anni ai colori partenopei.

Mercato Napoli, tutto pronto per il rinnovo di Zielinski

La società, alla fine, premierà la fedeltà del calciatore che ha rifiutato le sirene arabe: si alzano, infatti, le cifre nel nuovo triennale che sostituisce l’ultimo anno di contratto a 4.3 milioni. Ne prenderà 3 di milioni, spalmandolo e ritoccando al ribasso, ma a cifre leggermente più alte rispetto a quelle inizialmente pronunciate.