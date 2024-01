Pronta la cessione di Gaetano, può raggiungere un azzurro in prestito

Non è finito il calciomercato del Napoli in questo intenso mese di gennaio. Né in entrata e né in uscita. In attesa infatti di Nehuen Perez che dovrebbe diventare azzurro nelle prossime ore e con Leo Ostigard che dovrebbe invece salutare, c’è ancora una situazione da definire: quella di Gianluca Gaetano.

Mercato Napoli, Gaetano può raggiungere un ex compagno

A tal proposito, come riporta Il Mattino oggi in edicola, a breve il centrocampista saluterà per un prestito così da giocare con maggior continuità sulla falsa riga di Alessio Zerbin e Alessandro Zanoli. La squadra in pole position per il centrocampista sarebbe la Salernitana, dove raggiungerebbe così proprio il terzino destro che ha anche già esordito in granata.