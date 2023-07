Prima sfida di mercato Napoli-Giuntoli, l'ex ds contende un terzino agli azzurri

Calciomercato Napoli - Emil Holm dello Spezia potrebbe rappresentare la prima sfida di mercato tra Cristiano Giuntoli e il Napoli, come racconta Tuttosport.

L’esterno destro svedese è considerato un elemento dalle grandi prospettive e nei prossimi giorni la Juventus presenterà la prima proposta al club ligure:

“L’idea è quella di partire da un’offerta di 6 milioni di euro, da cui si comincerà a trattare per avvicinarsi ai 10 milioni che chiedono i liguri, retrocessi quest’anno dopo lo spareggio con il Verona. La Juventus non è l’unica che lo tiene d’occhio: detto del Napoli, anche Inter e Atalanta si sono informate per l’esterno e qualche pensiero lo ha portato avanti pure la Fiorentina”