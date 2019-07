Ultimissime Calciomercato Napoli - "Vinicius al Benfica", apre così la prima pagina del quotidiano portoghese Record.

Come si legge sul quotidiano, il centravanti sbarcherà oggi a Lisbona per visite mediche e firma. Affare da 17 milioni di euro totali. Sarà l'erede di Jonas, il brasiliano goleador che ha spinto in alto le 'aquile' in questi anni.