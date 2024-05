"Prima o poi vengo a Napoli a vincere". Il messaggio premonitore di Conte

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte ed il pensiero del Napoli? Che Conte abbia voluto fortemente Napoli, che sia convinto di poter far bene, è una garanzia per i tifosi. È dal 13 febbraio che dico che Conte ama Napoli ed i napoletani, è una piazza che lo stuzzica ed è convinto che le cose si possano far bene.

Mi mandò un messaggio su Whatsapp prima dei tempi di Spalletti, nel 2022: mi scrisse ‘Valter prima o poi vengo a Napoli a vincere’. Poi lo scoprirete quanto è carico Antonio Conte”