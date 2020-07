«Prima di tutto bisogna vendere»: al ds Giuntoli è arrivata l’indicazione di mercato da De Laurentiis, c'entra una regola della Serie A

Ultime mercato Napoli - «Prima di tutto bisogna vendere» l’indicazione di mercato data dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stata assorbita dall'allenatore Gennaro Gattuso e verrà messa in pratica dal ds Cristiano Giuntoli. Ne parla Tuttosport:

"Vendere per finanziare gli acquisti, soprattutto per una questione di natura regolamentare. In Italia la rosa delle squadre di A deve essere di 25, di cui 17 provenienti da tutte le federazioni, 4 cresciuti nel vivaio di casa ed altri 4 in un vivaio di A. Una struttura rigorosa che anche nel Napoli ci sono state esclusioni eccellenti: a causa dell’infortunio, Kevin Malcuit è stato escluso e non potrà essere più utilizzato nel corso di questa stagione. Anche se ormai sono trascorsi 8 mesi dal crac"