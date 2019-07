Calciomercato - Passi avanti importanti con il Lilla per Pèpè, come contropartita si studia Ounas, secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport. Serve il sì del giocatore che ha in testa anche la Premier League. Non è un'operazione facile specialmente per le volontà del calciatore. Il lavoro che dovrà fare il Napoli sarà quello di convincere, così, l'attaccante ed il suo entourage.