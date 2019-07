Pépé-Napoli, Repubblica: offerta choc da 80 milioni comprensivi! Cash più Ounas: il Lille barcolla, pericolo PSG

Calciomercato Napoli - "Un attaccante per il Napoli. A Dimaro Folgarida i tifosi non parlano d’altro. È il tormentone dell’estate che ieri in Trentino assomigliava più all’autunno", apre così l'edizione odierna di Repubblica. Si lavora senza sosta allo Sporthotel Rosatti, quartier generale del Napoli in ritiro a Dimaro 2019.

Napoli, offerta calcio mercato choc per Pépé: le cifre

A tracciare l'identikit è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis, secondo l'edizione odierna di Repubblica: "Giovane, costoso e con un grande feeling in fase realizzativa". Al di là della suggestione Mauro Icardi, il Napoli sembrerebbe essere veramente in prima linea per l'acquisto di Nicolas Pépé: