Portiere Napoli, Repubblica: spunta un nuovo scenario per Meret se arriva un big

Calciomercato Napoli - Tiene banco soprattutto la questione portiere in casa Napoli, una delle priorità assolute dato il momento e gli scenari. Ecco quanto riferisce La Repubblica oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, scenario a sorpresa per Meret?

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale:

Kepa oppure Keylor Navas rappresentano le prime scelte, più di Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte. Se il Napoli riuscisse a concretizzare su un numero uno così importante, cambierebbe il destino di Alex Meret: non è affatto escluso che il numero uno friulano possa comunque rinnovare per poi andare via in prestito in modo da giocare da protagonista.