Polizza assicurativa per il Napoli e Osimhen: con il rinnovo vincono tutti

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport, è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) con il Napoli.

Osimhen sarebbe pronto a mettere la firma su un triennale da 10 milioni netti all’anno su cui sarà presente anche una clausola rescissoria da 130 milioni:

"Una specie di polizza assicurativa per tutti: per il Napoli, che in caso di addio del suo centravanti incasserà in un’unica soluzione un assegno da capogiro; e per Osimhen, che così sarebbe libero di accettare una nuova eventuale offerta indecente in arrivo dall’estero, senza dover aspettare il sì del suo club"