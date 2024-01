Cm.com - Politano vicino al rinnovo, incontro De Laurentiis-Giuffredi in Arabia Saudita: i dettagli

La priorità di Politano è quella di restare in azzurro, perché si trova bene in città e vuole continuare a indossare la maglia del Napoli. Oggi cambia tutto, perché arriva la svolta con le parti che si avviano verso un accordo. Il procuratore, Mario Giuffredi, settimana prossima sarà in Arabia Saudita, dove raggiungerà De Laurentiis per la Supercoppa italiana.

Lì sarà il momento dell’incontro definitivo e l’intenzione è quella di una stretta di mano finale per un rinnovo che legherà Politano al Napoli fino al 2027 con un leggero ritocco dell’ingaggio.

Lo riportano i colleghi di calciomercato.com