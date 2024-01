Politano rinnova col Napoli, pronta la firma sul contratto: nuovo ingaggio e scadenza

Calciomercato Napoli - Tiene banco anche la questione Politano in casa Napoli in questa sessione invernale, perché per l’esterno offensivo - uno dei pochi a salvarsi in questa prima parte di stagione disastrosa - c’è stato un fortissimo richiamo dall’Arabia Saudita.

Mercato Napoli, pronto il rinnovo per Politano

Tuttavia, come si legge su Il Mattino oggi in edicola, il giocatore alla fine firmerà con gli azzurri. La società sta infatti preparando la bozza di prolungamento in vista dell’incontro col suo agente che potrebbe tenersi a Riyad, sede per la Supercoppa, col giocatore che avrà un triennale da quasi 2.8 milioni di euro a stagione. “Politano dirà di sì. Insomma, si va verso la fumata bianca e il rientro del caso. Una piccola certezza in questo scenario ancora pieno di nubi”, si legge sul quotidiano.