L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio al calciomercato del Napoli, tra possibili arrivi e partenze. Dal quotidiano si legge:

Nei progetti del Napoli, invece, Bernardeschi è l’uomo giusto per sostituire Politano in caso di partenza. L’esterno offensivo piace al Valencia di Gattuso ma non c’è ancora una trattativa.