Da Valencia - Gattuso insiste per Politano, ma ad ora gli spagnoli non possono affondare il colpo: la situazione

Calciomercato Napoli. Il futuro di Matteo Politano dovrebbe essere lontano da Napoli. L'esterno offensivo ha detto di non sentir più la fiducia di Spalletti e per questo motivo ha chiesto di cambiare aria.

Politano

Calciomercato Napoli, ultime Politano-Valencia

Tra le squadre interessate a Politano c'è anche il Valencia di Gattuso. Il suo agente Mario Giuffredi ha già intavolato i primi colloqui volando in Spagna, ma ad oggi la trattativa stenta a decollare per via della situazione economica del club iberico. Come riportato da LasProvincias.es, il Napoli valuta il giocatore 20 milioni, una cifra che non può uscire dalle casse valenciane.

Nell'ultimo bilancio, il Valencia ha ipotizzato perdite di 36,59 milioni con una previsione di 37,7 milioni di utile netto sulla vendita di giocatori, quindi il buco reale è di 74,3 milioni e l'ultimo debito accumulato è di 391,28 milioni. Una situazione che non consente esborsi se non minimi e a fronte di importanti cessioni: questo, al momento, allontana Politano dal Valencia nonostante il pressing di Gattuso.