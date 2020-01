Politano-Napoli, TuttoSport: avrebbe voluto la Roma! Ecco l'ingaggio chiesto per 4 anni e mezzo, le cifre

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport i due centrocampisti debuttanti Demme e Lobotka non resteranno gli unici arrivi di gennaio del calciomercato Napoli

Il presidente vuole portare a Napoli dopo due anni di inseguimento, Matteo Politano, ma deve ancora convincerlo ad accettare la destinazione partenopea: avrebbe voluto giocare nella Roma. Inter e Napoli sono quasi d’accordo (prestito oneroso e riscatto fissato a 20 milioni più 2 di bonus, i nerazzurri chiedono 25 complessivi), magari inserendo anche il prestito di Llorente: su questo fronte il club azzurro non sarebbe d’accordo. Ieri sera il ds Giuntoli è stato a cena con gli agenti (Lippi e Pennacchi) di Politano, che hanno chiesto al Napoli un accordo da 4 anni e sei mesi, per la somma di 2,5 annui, con accordo indicizzato fino a 3,5 milioni. Il posto in rosa per il 26enne nato a Roma gli è stato trovato con la cessione di Lorenzo Tonelli. Torna alla Sampdoria con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.