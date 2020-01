Politano-Napoli, CorSport: De Laurentiis ha raggiunto un’intesa con l’Inter, l’entourage del giocatore ha rassicurato la Roma

Tra la Roma e Politano s’inserisce di prepotenza il Napoli. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha raggiunto un’intesa con l’Inter sulla base di 18 milioni più 2 di bonus, riaprendo una vecchia trattativa. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“Il ds Giuntoli, però, deve ora trovare l’accordo con il giocatore. Che ha sempre ribadito in queste ore di volere a tutti i costi la Roma. Con la quale, ovviamente, ha già raggiunto l’accordo per un contratto da 2 milioni netti a stagione fino al 2024. La strategia della Roma, dopo le tensioni dialettiche con l’Inter, è quella di lasciar passare qualche giorno prima di ricominciare la trattativa per Politano. Di rientro da Torino, o comunque a ridosso del derby, sono previsti nuovi contatti. L’entourage di Politano ha rassicurato la Roma: non verranno prese in considerazione altre opzioni, incluse Siviglia e Fiorentina. Il giocatore ha fatto la sua scelta, con tanto di foto ricordo scattate nella clinica Villa Stuart”