Calciomercato Napoli - I colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli hanno parlato della trattativa tra S.S.C Napoli ed Inter per il trasferimento di Matteo Politano in azzurro: "L'esterno interista fa sapere che il gradimento verso la città, la squadra e la maglia non è mai cambiato rispetto a quando ci fu la trattativa con il Sassuolo"