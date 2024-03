Pogba squalificato, la Juventus cerca il sostituto: Giuntoli segue diversi obiettivi del Napoli

Calciomercato Napoli. Paul Pogba è stato squalificato per 4 anni dopo la vicenda legata al doping. La Juventus, come riportato da Tuttosport, si è messa subito a caccia del sostituto e con Giuntoli sta sondando diversi profili. Molti tra questi sono seguiti anche dal Napoli:

Per la mediana bianconera il nome in cima alla lista resta quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta con Lewis Ferguson del Bologna come prima alternativa. Ma arriverà anche un altro calciatore e nel mirino c'è sempre Georgiy Sudakov, anche se l'ultimo rinnovo con lo Shakhtar con clausola a 150 milioni di euro rende l'affare decisamente oneroso. Le alternative economicamente più fattibili sono in questo caso Lazar Samardzic dell'Udinese e Albert Gudmundsson del Genoa.