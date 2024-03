Pioli verso la conferma col Milan: dovrà raggiungere due obiettivi

Notizie Serie A - Il Milan di Stefano Pioli è in netta ripresa rispetto l'inizio di stagione. Ora arrivano delle nuove notizie in merito a quella che può essere la conferma dell'allenatore rossonero per la panchina in vista della prossima stagione.

Pioli

Calciomercato: Pioli tra Milan e Napoli

Stefano Pioli è legato al Milan da un contratto fino al 2025 eppure si parla di un suo possibile addio a fine stagione. Perché i risultati altalenanti e le tante delusioni delle ultime due stagioni dopo la vittoria dello scudetto non hanno convinto a pieno la società che mette l'allenatore sotto esame. Il tecnico è in scadenza 2025 e dovrà ora provare a dare delle risposte per queste ultime partite stagionali. Per questo motivo il nome di Pioli è stato accostato anche alla panchina del Napoli in vista del prossimo anno.

L'allenatore vuole continuare ad allenare in Italia e farlo col Milan ma senza conferma e con l'esonero Pioli può valutare nuove strade come quella di Napoli che può essere l'occasione per un nuovo progetto considerando che De Laurentiis sta già lavorando per costruire un nuovo Napoli sotto tutti i punti di vista. Intanto, dopo una prima parte di stagione bocciata ora la società torna a valutare il lavoro dell'allenatore che si è ripreso in campionato e oggi occupa la seconda posizione (anche se a -16 dal primo posto occupato dall'Inter).

Ecco che allora, come svela Tuttomercatoweb, il Milan può confermare Pioli anche il prossimo anno beffando il Napoli per una possibile trattativa se l'allenatore dovesse arrivare a fine anno al secondo posto di Serie A avanti alla Juve e vincendo l'Europa League. Senza questi due traguardi, invece, la situazione potrebbe essere in forte bilico per l'allenatore rossonero.