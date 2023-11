Pioli esonerato, Shevchenko nuovo allenatore: clamorosa indiscrezione in casa Milan

Esonero Pioli, uno degli hasthag più popolari sui social dopo l'ennesima figuraccia europea del Milan. L'esperto Schira svela una clamorosa in chiave calciomercato delle ultime ore

Shevchenko nuovo allenatore Milan, clamorosa indiscrezione

"Andriy Shevchenko è stato proposto al Milan da alcuni intermediari come possibile allenatore fino a giugno per il ruolo di traghettatore, ma il suo profilo non convince appieno la dirigenza milanista. Promemoria: il contratto di Stefano Pioli (4,2 milioni di euro/anno) scade nel 2025". Questa la clamorosa indiscrezione di Nicolò Schirà.